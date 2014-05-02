У Красноармійську після переговорів екстремісти звільнили будівлю міліції - ОДА

У Красноармійську після переговорів із сепаратистами звільнено будівлю міського управління міліції, яка була захоплена 1 травня.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької облдержадміністрації з посиланням на Департамент з питань внутрішньої політики ОДА.

У повідомленні зазначається, що станом на сьогодні після переговорів представників самопроголошеної «Донецької народної республіки» і правоохоронних органів будівлю міліції звільнено.

Відео вчорашнього штурму міліції в Красноармійську: