В Одесі поновилося зіткнення сепаратистів і прихильників єдності України

В Одесі після тимчасового затишшя поновилося зіткнення прихильників єдності України і сепаратистів.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз в центрі міста, в районі Грецької площі - стріляють. Як повідомив УНІАН один з активістів Євромайдану, у сепаратистів є травматична і вогнепальна зброя, в тому числі - автоматична. За його словами, активісти Євромайдана виявили недалеко від місця зіткнення машину сепаратистів з держномерами Донецької області, в якій знаходилася вогнепальна зброя.

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На землі - багато стріляних гільз, по колу площі майданівці вибудували барикади зі сміттєвих контейнерів, а також з літніх пластикових меблів, що стоять на вулицях біля літніх кафе. Зараз протиборчі сторони закидають один одного камінням, з боку антимайданівців летять «коктейлі Молотова». Кілька пляшок із запальною сумішшю потрапили на балкон житлового будинку і загорілися.

Фанати заволоділи пожежною машиною, яку використовують в якості захисту, сепаратисти активно закидають її «коктейлями Молотова». Прихильники єдності України періодично скандують: «Україна!», їхні опоненти: «Росія!». До євромайданівців приєднуються випадкові перехожі, які почули, що вони співають Гімн України.

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Багато поранених - травми голови, опіки, переломи. Людей відвозять машини швидкої допомоги.

«Міліція дозволила проросійським напасти на нас і стріляти в нас. Хоча могла запобігти зіткненню, тим більше, про наш мирний марш всі були оповіщені завчасно», - сказав один з фанатів ФК «Чорноморець».

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Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, в зіткненні беруть участь з одного боку - фанати одеського і харківського футбольних клубів, а також активісти Євромайдану, з іншого - прихильники РФ. «Під час протистояння використовувалося каміння, коктейлі Молотова і вибухові пристрої. Міліції вдалося розділити живою стіною і припинити протистояння. На місці події працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.294 (Масові заворушення) Кримінального кодексу України... Потім почалося протистояння в районі Грецької площі», - повідомили у відділі.

У відділі додали, що в результаті зіткнення одна людина отримала вогнепальне поранення в праву легеню. Потерпілому була викликана швидка медична допомога, до приїзду якої він помер.

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Як повідомляв УНІАН, у центрі Одеси відбуваються зіткнення між учасниками маршу за єдину Україну і прихильниками Росії.

На Соборній площі зібралися фанати футбольних клубів «Чорноморець» (Одеса) і «Металіст» (Харків), щоб пройти маршем до Центрального парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка, де на стадіоні «Чорноморець» має відбутися матч. До них приєдналися звичайні громадяни. У руках багатьох були прапори України, фанати одягнені в кольори своїх команд. Після виконання гімну України колона тільки почала рух, як із боку Олександрівського проспекту з`явилися молодики в масках і з бітами. Полетіли шумові гранати, почалися зіткнення, в яких беруть участь кілька тисяч чоловік. Люди розбирають тротуарну плитку, розбивають на частини і кидають один в одного. Гримлять вибухи, чутно звуки, схожі на постріли. Кілька кордонів міліції розділили опонентів, але камені та гранати продовжують летіти через їхні голови, все в диму.

Вже є більш як 10 постраждалих, окривавлених людей виводять з натовпу.

Періодично звучать вигуки: «Україна!», «Слава Україні!», «Смерть ворогам!» тощо.

На місце прибув начальник міліції громадської безпеки Головного управління МВС в Одеській області Дмитро Фучеджі.