У Горлівці правоохоронці запобігли отруєнню питної води
У місті Горлівка Донецької області силами, які проводять антитерористичну операцію, вдалося запобігти отруєнню диверсантами питної води у міських мережах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили у прес-центрі СБУ.
У прес-центрі також зазначили, що в рамках проведення антитерористичної операції вдалося не допустити виведення бойовиками з ладу системи енергоживлення залізниці на ділянці у напрямку міста Слов`янськ та зірвати спробу передачі зброї та коштів терористам у Слов`янськ та Краматорськ.
Також в рамках проведення АТО було знешкоджено одного з активних сепаратистів — зв`язкового керівника сил терористів “Стрєлка” на прізвисько “Ромашка”.
Крім того, ліквідовано снайперські групи, які розміщувались в адміністративних та житлових будівлях Слов`янська.
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Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Росія не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.
У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі у низці міст Донецької області, а також у Луганську. Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників. Зокрема, терористи повністю захопили владу у Слов’янську на Донеччині.
Крім того, підтримувані Росією сепаратисти організовують провокації і побиття патріотично налаштованих громадян у Харкові, Миколаєві, Одесі.
15 квітня на півночі Донецької області почалася антитерористична операція.
2 травня в районі Слов`янська і Краматорська силами підрозділів МВС, Нацгвардії і армії почалася активна фаза антитерористичної операції.