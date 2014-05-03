У Горлівці правоохоронці запобігли отруєнню питної води

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили у прес-центрі СБУ.

У прес-центрі також зазначили, що в рамках проведення антитерористичної операції вдалося не допустити виведення бойовиками з ладу системи енергоживлення залізниці на ділянці у напрямку міста Слов`янськ та зірвати спробу передачі зброї та коштів терористам у Слов`янськ та Краматорськ.

Також в рамках проведення АТО було знешкоджено одного з активних сепаратистів — зв`язкового керівника сил терористів “Стрєлка” на прізвисько “Ромашка”.

Крім того, ліквідовано снайперські групи, які розміщувались в адміністративних та житлових будівлях Слов`янська.

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Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Росія не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі у низці міст Донецької області, а також у Луганську. Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників. Зокрема, терористи повністю захопили владу у Слов’янську на Донеччині.

Крім того, підтримувані Росією сепаратисти організовують провокації і побиття патріотично налаштованих громадян у Харкові, Миколаєві, Одесі.

15 квітня на півночі Донецької області почалася антитерористична операція.

2 травня в районі Слов`янська і Краматорська силами підрозділів МВС, Нацгвардії і армії почалася активна фаза антитерористичної операції.