У Луганську терористи викрали лідера Громадянського сектора міста
На даний момент, за інформацією активістів ГСЛ, викрадений Біда перебуває в будівлі захопленого Управління СБУ.
Сьогодні в Луганську терористи викрали одного з лідерів Громадянського сектора Луганська (ГСЛ) Олексія Біду.
Як передає кореспондент УНІАН, про це розповіли очевидці події .
За їхніми словами, в районі Автовокзалу четверо невідомих скрутили руки Біді і заштовхали його в сірий автомобіль ВАЗ 2101 з державними номерами 0382.
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За повідомленням активістів Громадянського сектора, Біда поїхав на захист будівлі обласного військкомату, де за деякими даними, сьогодні о 18.00 очікувався штурм будівлі сепаратистами.
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На даний момент, за інформацією активістів, викрадений Біда перебуває в будівлі захопленого Управління СБУ.
«З його номера відповідає ”несамовите тіло”, яке благим матом волає про те, що всім треба приїжджати в СБУ», - повідомила одна з активісток Громадянського сектора.