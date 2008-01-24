У Ющенка сказали Тимошенко, що у неї майже не лишилося часу

Секретаріат Президента України стурбований недостатньо ефективною роботою із підготовки до проведення в нашій державі фіналу Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це заявив заступник глави Секретаріату Президента Юрій БОГУЦЬКИЙ, нагадавши, що 21 січня відбулося засідання Координаційної ради з підготовки та проведення Євро-2012, а вже наступного дня глава держави підписав її протокольне рішення.

«Всі питання є важливими. Особливу тривогу Президента викликала невпевненість членів Координаційної ради, а також деяких урядовців, які доповідали про стан готовності і розв’язання тих чи інших проблем», - сказав Ю.БОГУЦЬКИЙ.

В.ЮЩЕНКО чітко наполягає на неухильному виконанні не лише рішення останнього засідання Ради, але й низки попередніх рішень, що стосуються Євро-2012 - зокрема тих, що випливають з виданого в серпні Указу Президента.

Особливе занепокоєння Президента, за словами Ю.БОГУЦЬКОГО, викликає затягування вирішення ситуації навколо головної спортивної арени України - НСК «Олімпійський». «Глава держави особливо підкреслював необхідність на законних підставах і в межах чинного законодавства розв’язати питання щодо НСК «Олімпійський», – сказав заступник глави Секретаріату. Вичерпні кроки для врегулювання ситуації мали бути прийняті протягом ближчих днів після засідання Ради, однак дотепер цього не відбулося, констатував він.

«Сьогодні йде зволікання, і ми не помічаємо тієї динаміки, наполегливості, які повинні йти з Будинку уряду», - констатував Ю.БОГУЦЬКИЙ.

Він наголосив, що Секретаріат Президента постійно триматиме на контролі всі питання, пов’язані з підготовкою чемпіонату Євро-2012, та звертатиме на них увагу відповідних виконавців. "Часу на зволікання не залишилося – адже вже 28 січня українська делегація поїде до УЄФА, де має доповісти про конкретні кроки, попереду нас також чекає спільне засідання з польською Координаційною радою з підготовки до проведення Євро-2012", - підкреслив Ю.БОГУЦЬКИЙ.

«Це має бути спільне засідання і спільні рішення, але адекватні», – сказав заступник глави Секретаріату. Він додав, що польська сторона веде в цьому напрямку активну роботу – відтак, Україна також має продемонструвати відповідну діяльність.

«Для цього є всі можливості», – підкреслив Ю.БОГУЦЬКИЙ, нагадавши, що Президент вимагав до 1 лютого завершити всі планувальні роботи, а вже з 1 лютого перейти до реалізації конкретних заходів з підготовки Чемпіонату Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, УЄФА наполягає на неможливості проведення на НСК «Олімпійський» матчів фіналу Євро-2012, якщо не буде демонтований ТРЦ «Троїцький» перед стадіоном.

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ 17 січня висловив готовність вирішити питання щодо знесення ТРЦ «Троїцький».

21 січня, прес-служба ГПУ повідомила, що Господарський суд Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури про вжиття заходів щодо забезпечення її позову до ТОВ «Юджин» про зобов`язання знести об`єкт незавершеного будівництва. Суд заборонив ТОВ „Юджин" продовжувати будівництво торгово-ділового комплексу біля Національного спортивного комплексу "Олімпійський".

У свою чергу замовник будівництва торгово-розважального центру «Троїцький» - ТОВ «Юджин» має намір оскаржувати в суді рішення про знесення об`єкта незавершеного будівництва перед НСК “Олімпійський” (Київ).

Між тим 23 січня заступник голови Київської міської державної адміністрації Віталій ЖУРАВСЬКИЙ заявив, що наразі вже готовий проект Меморандуму щодо забезпечення демонтажу об’єкта незавершеного будівництва біля НСК «Олімпійський» та підготовки комплексу до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як зазначив В.ЖУРАВСЬКИЙ, підписання Меморандуму планується між Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту, Київською міською державною адміністрацією, Федерацією футболу України та забудовником ТОВ «Юджин».