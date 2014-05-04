Гриценко: Усі офшорні канали мають бути перекриті

Про це на прес-конференції у Чернігові заявив кандидат на пост Президента України, лідер політичної партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко.

«Насамперед потрібно денонсувати угоду з Кіпром, яка була прийнята в період Януковича. Тоді вся опозиція виступала проти, а зараз чомусь усі про неї забули. Колишня опозиція вже два місяця при владі, а угода з Кіпром досі діє. Офшори потрібно перекрити. Це необхідне рішення, яке навіть не потрібно обговорювати», – зазначає Гриценко.

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Гриценко також наголосив на необхідності ліквідації податкової міліції, скороченні кількості контролюючих органів і на зниженні податків.

«Зараз потрібна бюджетна економія. Крім того, держава має всіляко сприяти розвитку підприємництва. Я не знаю, які цифри намалює Держкомстат, але я проїхав вже всю країну, і всюди одне й теж – відсотків на 50-70 впала економіка, люди просто в розпачі, у них немає впевненості у завтрашньому дні», – говорить Гриценко.