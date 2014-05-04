У Маріуполі розгромили два виборчих штаби Порошенка

Про це йдеться у заяві регіонального штабу кандидата в Президенти України Петра Порошенка по Донецькій області.

В ході нападу вандали знищили і частково викрали оргтехніку, розтрощили меблі та інше майно штабу. Напис «Мстим за Одесу», зроблений на стіні, дає підстави припускати, що в радикальних діях брали участь проросійськи налаштовані елементи.

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"Регіональний виборчий штаб висловлює обурення і різко засуджує дії, спрямовані на зрив президентських виборів. Закликаємо владу і правоохоронні органи об'єднати зусилля у забезпеченні безпеки мирних громадян і проведенні вільних виборів", - наголошується в заяві.