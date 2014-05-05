РФ направила в окупований Крим до 50 одиниць бойової та транспортної авіації - Тимчук

"За оперативними даними групи «Інформаційний Опір»,на ранок 5 травня чисельність російських військ поблизу кордонів України і в Криму з 1 травня суттєво не змінилася. Виняток - у Крим перекинуто до 50 одиниць авіації (бойової і транспортної), а також до 300 осіб особового складу. Офіційне пояснення - підготовка до участі в параді на честь Дня Перемоги 9 травня", - написав на своїй сторінці у Facebook Керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

Він також підкреслив, що поблизу східних кордонів частини і підрозділи ЗС РФ з 1 травня перебувають у стані повної бойової готовності.

Війська РФ готові в разі віддання наказу негайно приступити до виконання поставлених бойових завдань.