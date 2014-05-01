Армійська авіація збільшила кількість патрулювань південних кордонів - Міноборони

Екіпажі армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України, на вертольотах типу Мі-8 та Мі-24 збільшили кількість патрулювань над південними рубежами материкової частини держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони України, під час повітряного патрулювання військові льотчики здійснюють огляд місцевості над водною поверхнею та над сушею.

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Крім того, екіпажі вдосконалюють майстерність у пілотуванні повітряного судна, виконуючи маневрування щодо протидії засобам протиповітряної оборони противника, відпрацювання вправ по атакам на наземні цілі з виконанням відвороту від ураженої цілі.