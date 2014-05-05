У Слов'янську сепаратисти активно готуються до штурму
13:50, 05 травня 2014Політика
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Терористи мінують вулиці.
Бойовики в Слов'янську роздають зброю сепаратистським силам і мінують проїжджі частини міста/ REUTERS
Про це повідомляють "Новини Донбасу".
Зокрема, в повідомленні йдеться, що бойовики роздають зброю сепаратистським силам і мінують проїжджі частини міста.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в районі селища Семенівка, неподалік Слов'янська, сили терористів зазнали втрат. Так, солдати української армії перестали пропускати до бойовиків карети швидкої допомоги.
Разом з тим, глава МВС Арсен Аваков підкреслив, що завдання антитерористичної операції ускладнюється прагненням не завдати шкоди мирному населенню. Пізніше Аваков додав, що в ході бою на околицях Слов'янська є вбиті серед українських бійців.
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