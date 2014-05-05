У Слов'янську сепаратисти активно готуються до штурму

Про це повідомляють "Новини Донбасу".

Зокрема, в повідомленні йдеться, що бойовики роздають зброю сепаратистським силам і мінують проїжджі частини міста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в районі селища Семенівка, неподалік Слов'янська, сили терористів зазнали втрат. Так, солдати української армії перестали пропускати до бойовиків карети швидкої допомоги.

Разом з тим, глава МВС Арсен Аваков підкреслив, що завдання антитерористичної операції ускладнюється прагненням не завдати шкоди мирному населенню. Пізніше Аваков додав, що в ході бою на околицях Слов'янська є вбиті серед українських бійців.