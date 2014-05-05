Український спецназ під Слов'янськом розгромив велике угруповання терористів - журналіст

Про це повідомив головний редактор видання Цензор.нет Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook.

"Український спецназ в жорстокому бою розгромив велику групу терористів, яка здійснила спробу прориву з оточеного нашими військами Слов'янська", - написав він.

За даними джерел журналіста в штабі АТО, кілька сотень бандитів атакували позиції українських частин, і були відкинуті з великими втратами резервами, які прийшли на допомогу.

Читайте такожАнтитерористичний центр СБУ: в цілому, ситуація в Слов'янську і Краматорську під контролем"На місці бою захоплено значну кількість новітньої зброї російського виробництва, що перебуває на озброєнні спецназу ГРУ РФ. Місце бою залишилося за нами - зараз проводиться зачистка, бій затих буквально 30 хвилин тому", - повідомив журналіст.

В бою брали участь бійці загонів спецпризначення МВС "Омега" і "Ягуар", загону спецпризначення СБУ "Альфа". Українські війська зазнали тяжких втрат.

"4 українські воїни загинули, 1 - у критичному стані. Близько 20 наших військовослужбовців отримали поранення, їм надана допомога, їх евакуюють на вертольотах в найближчі лікарні", - пише Бутусов.