Турчинов підписав указ про військовий резерв СБУ
15:55, 05 травня 2014Політика
10 0
Виконувач обов'язків президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов підписав указ, яким постановив затвердити положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Служби безпеки України.
Турчинов підписав указ про військовий резерв СБУ / REUTERS
Відповідний указ розміщений на офіційному сайті глави держави.
«Відповідно до пунктів 1 і 17 частини першої статті 106, статті 112 Конституції України та Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", постановляю: 1. Затвердити Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Служби безпеки України (додається, для службового користування). 2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування», - йдеться в указі.
Читайте такожСБУ уточнила список росіян, причетних до бійні в Одесі
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter