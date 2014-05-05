Турчинов підписав указ про військовий резерв СБУ

Відповідний указ розміщений на офіційному сайті глави держави.

«Відповідно до пунктів 1 і 17 частини першої статті 106, статті 112 Конституції України та Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", постановляю: 1. Затвердити Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Служби безпеки України (додається, для службового користування). 2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування», - йдеться в указі.

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