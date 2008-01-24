Завтра нардепи знімуть із себе все?

Фракції Блоку Юлії Тимошенко і блоку "Наша Україна-Народна самооборона" вимагатимуть завтра на пленарному засіданні Верховної Ради розглянути й ухвалити в першому читанні законопроект про скасування депутатської недоторканості.

Як повідомили УНІАН в прес-службі НУ-НС , про це заявив народний депутат Роман ЗВАРИЧ.

"Ми ставимо питання про те, щоб завтра був попередньо схвалений проект закону "Про внесення змін до ст.80 Конституції" в частині інституту депутатської недоторканності з метою її скасування і переходу на інститут обмеженої парламентської недоторканності", – сказав він.

Водночас Р.ЗВАРИЧ зазначив, що комітет із правової політики досі не розглянув цей законопроект, оскільки на засіданні не було кворуму.

За словами депутата, причиною цього є те, що фракції Партії регіонів і КПУ бойкотують засідання комітету.

Р.ЗВАРИЧ також нагадав, що стаття 140 Регламенту передбачає, що голова Верховної Ради може внести на розгляд проект про внесення змін до закону, якщо профільний комітет відмовився або не зміг його попередньо розглянути.

"Ми будемо пропонувати голові Верховної Ради скористатися такою можливістю", – сказав депутат.

Крім того, за його словами, фракція буде наполягати на розгляді законопроекту "Про внесення змін до закону "Про статус народного депутата" в частині скасування всіх передбачених у чинному законі пільг".

Також на розгляд ВР будуть запропоновані зміни до закону "Про статус народного депутата", якими врегульована процедура припинення повноважень народного депутата України у випадку його невходження або виходу із фракції.

"Цей документ уже готовий, від погоджений, зареєстрований за підписами двох керівників фракцій демократичної коаліції. Крім того, розглянуто уже в одному із профільних комітетів проект закону, внесений Президентом, про Кабінет міністрів України. Ми будемо наполягати на тому, щоб він був схвалений у першому читанні", – зазначив Р.ЗВАРИЧ.