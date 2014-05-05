Неподалік блокпосту в Слов'янську вибухнула АЗС - ЗМІ
18:14, 05 травня 2014Політика
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Вибух було помилково прийнято за розрив реактивного снаряду.
Вибух на АЗС в Слов'янську був помилково прийнятий за розрив реактивного снаряда
Про це повідомляють "Подробиці".
У Слов'янську на блокпосту в районі Билбасівка близько 13:00 пролунав вибух. Як повідомляють очевидці, вибухнула заправка.
"На блокпосту в Билбасовці вибухнула АЗС. Вибух чули всі", - повідомив очевидець.
Слід також зазначити, що колона українських військ з боку Артемівська просунулася вглиб Слов'янська. Як пишуть користувачі соцмереж, спочатку вибух взяли за розрив реактивного снаряда.
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Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше, у Слов'янську бойовики збили ще один гелікоптер українських військових. Оперативна бригада Антитерористичного центру евакуювала постраждалих пілотів в табір.
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