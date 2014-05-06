Під час сутичок в Одесі постраждали двоє школярів

Про це на брифінгу повідомила голова міського департаменту освіти Зінаїда Цвірінько, пише «Відкат».

За її словами, у одного з учнів - серйозні опіки ніг і спини, отримані в результаті спалаху «коктейлю Молотова», у другого - вогнепальне поранення ноги. Обидва знаходяться в дитячій обласній клінічній лікарні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖЧисло загиблих в Одесі зросло до 46 осіб, всі опізнані - одесити

Другий потерпілий - одинадцятикласник, який брав участь у боях на боці проукраїнських сил.

У зв'язку з подіями 2 травня в одеських школах запроваджено посилений режим охорони. «Усі навчальні заклади перебувають під охороною, скрізь є так звані "тривожні кнопки". Введено пропускний режим», - зазначила Цвірінько.

В одеських вузах тим часом на тиждень призупинили навчальний процес. Рада ректорів області рекомендував всім вищим навчальним закладам перенести початок занять на 12 травня.