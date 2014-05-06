З'явилося відео знищеного в Слов'янську бронепоїзда терористів

Бойовики побудували собі бронепоїзд, на якому збиралися прориватися з оточеного українськими силовиками міста, повідомили в Міноборони.

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Для свого бронепоїзда терористи використовували вагони для перевезення вугілля. В стінках вагонів вони прорізали бійниці для ведення вогню.