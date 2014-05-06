З'явилося відео знищеного в Слов'янську бронепоїзда терористів
03:57, 06 травня 2014Політика
2 0
В інтернеті з'явилося відео бронепоїзда терористів, який 5 травня в Слов'янську розбомбив український бойовий вертоліт.
Для свого бронепоїзда терористи використовували вагони для перевезення вугілля
Бойовики побудували собі бронепоїзд, на якому збиралися прориватися з оточеного українськими силовиками міста, повідомили в Міноборони.
Читайте такожУкраїнська авіація знищила бронепоїзд терористів під Слов'янському
Для свого бронепоїзда терористи використовували вагони для перевезення вугілля. В стінках вагонів вони прорізали бійниці для ведення вогню.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter