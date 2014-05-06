Фракцію КПУ видалили з зали закритого засідання Верховної Ради - депутат

11:13, 06 травня 2014
Політика
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Депутат від фракції "Батьківшина" Олександр Бригинець повідомив про видалення з зали засідань парламенту фракції Комуністичноїпартії України. 

Фракція КПУ

"Згідно до регламенту фракцію компартії видалили з залу. Причиною стали сепаратистські заяви Симоненка", - написав він на своїй сторінці у соцмережі. 

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада працює у закритому режимі. 

публикацияОлександра Бригинеца.
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