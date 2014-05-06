Терорист Стрєлков повідомив про загибель 5 бойовиків, 2 з них - командири груп

Про це повідомляє журналіст Комсомольської правди Олександр Коц, який знаходиться в Слов'янську, посилаючись на слова терориста Стрєлкова.

«Стрєлков тільки що нам: мої втрати вчора - п'ятеро убитих, 13 поранених. 800 осіб моїх там не було, всього близько 50-ти. З п'яти загиблих - двоє командирів груп, одні з найбільш досвідчених і бойових», - написав журналіст у Твіттер.

Стрелков только что нам: мои потери вчера - пятеро убитых, 13 раненых. 800 человек моих там не было, всего около 50-ти — Александр Коц (@sashakots) May 6, 2014 Стрелков: из пяти погибших - двое командиров групп, одни из самых опытных и боевых #Славянск#Семеновка#Украина#РусскаяВесна — Александр Коц (@sashakots) May 6, 2014 Також журналіст опублікував відео перестрілки під Слов'янськом.

Варто зазначити, що журналіст представляє російське видання "Комсомольська правда", і трактує по своєму проводиться на Сході України антитерористичну операцію, маркуючи відео супровідними написами, називаючи АТО "каральною операцією", а терористів називає "ополченцями".

Як повідомляв УНІАН, за даними МВС, вчора під час проведення АТО в Слов'янську 4 представника МВС було вбито, близько 30 - отримали поранення. Втрати з боку терористів, за словами глави МВС Арсена Авакова, склали понад 30 осіб.