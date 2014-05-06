Терорист Стрєлков повідомив про загибель 5 бойовиків, 2 з них - командири груп

12:40, 06 травня 2014
Політика
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В результаті вчорашніх боїв під Слов'янському терористи втратили вбитими п'ять осіб, близько 13 поранено.

5 мая террористы потеряли убитыми двух командиров групп / REUTERS

Про це повідомляє журналіст Комсомольської правди Олександр Коц, який знаходиться в Слов'янську, посилаючись на слова терориста Стрєлкова.

«Стрєлков тільки що нам: мої втрати вчора - п'ятеро убитих, 13 поранених. 800 осіб моїх там не було, всього близько 50-ти. З п'яти загиблих - двоє командирів груп, одні з найбільш досвідчених і бойових», - написав журналіст у Твіттер.

Також журналіст опублікував відео перестрілки під Слов'янськом.

Варто зазначити, що журналіст представляє російське видання "Комсомольська правда", і трактує по своєму проводиться на Сході України антитерористичну операцію, маркуючи відео супровідними написами, називаючи АТО "каральною операцією", а терористів називає "ополченцями".

Як повідомляв УНІАН, за даними МВС, вчора під час проведення АТО в Слов'янську 4 представника МВС було вбито, близько 30 - отримали поранення. Втрати з боку терористів, за словами глави МВС Арсена Авакова, склали понад 30 осіб.

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