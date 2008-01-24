Янукович збирається найближчим часом прийти до влади

Лідер Партії регіонів, голова опозиційного уряду Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається найближчим часом «прийти до влади» і продовжити курс реформ, розпочатий у 2006 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час зустрічі з заступником держсекретаря США Деніелом ФРІДОМ.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що в Україні є «багато здобутків, і незважаючи на політичну кризу, яка була в 2007 році, нам вдалося утримати економіку».

У той же час, він висловив жаль, що уряду не вдалося продовжити курс реформ, який був започаткований у 2006 році.

За його словами, програма його уряду, яка була розроблена за участю, в тому числі міжнародних експертів, залишилась невиконаною, але «ми сподіваємось, що коли в найближчий час прийдемо до влади, то її реалізуємо».

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що в Україні «складна політична ситуація». За його словами, коаліція має «дуже хитку більшість у парламенті». Він підкреслив, що «в такій ситуації дуже важко починати будь-які реформи».

В.ЯНУКОВИЧ сказав, що Україна «йде демократичним шляхом розвитку». Він додав, що і опозиція, і коаліція мають змогу висловити свою точку зору, і вони дослухаються «один до одного», що сприяє пошуку консенсусу.