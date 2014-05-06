Світ має докласти всіх зусиль, аби Росія визнала вибори в Україні - прем'єр Японії

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Абе заявив після переговорів з генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном у штаб-квартирі Альянсу.

"В Україні будуть президентські вибори. Що стосується легітимності цих виборів, то всі сторони мають визнати легітимність і результати цих виборів - це дуже важливо. І російська сторона має визнати легітимність цих виборів. Ми маємо бути дуже обережними в цьому питанні, коли будемо говорити з російською стороною щодо визнання легітимності цих виборів", - сказав Абе.

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