У Харкові відмовилися від масштабного параду 9 травня
03:02, 07 травня 2014Політика
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У Харкові відмовилися від масштабного параду 9 травня на площі "Свободи", повідомив голова Харківської ОДА Ігор Балута.
У Харкові відмовилися від масштабного параду 9 травня Фото УНІАН
За його словами, таке рішення було ухвалено обласною та міська владою спільно з ветеранськими організаціями, повідомляє Радіо Свобода.
"У нас є оперативні данні про те, що у саме місто проникли люди з вогнепальною зброєю", – зазначив Ігор Балута.
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Під питанням залишається проведення святкового салюту у місті. За словами Балути, решта запланованих заходів проводитимуться на меморіалах та у дев'яти районах міста.
Для цього правоохоронні органи працюватимуть у посиленому режимі.
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