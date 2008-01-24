Луценку влаштували демарш у стінах рідного міністерства

Член Громадської ради при МВС України з питань забезпечення прав людини Олег Галенко прямо на засіданні на знак протесту проти дій Міністра внутрішніх справ Юрія Луценка оголосив, що виходить зі складу ради, і залишив засідання.

Як передає кореспондент ЛІГАБізнесІнформ, О.Галенко мотивував свої дії негідною поведінкою глави МВС Ю.Луценка: "Обов`язком міліції є захист прав людини. Можна поважати або не поважати Черновецького, але він, як і всі ми, громадянин України. Я вважаю, що Міністр має займатися захистом наших інтересів, а не вчиняти так з людиною, подобається вона йому чи ні".

Висловивши свої доводи на засіданні Громадської ради МВС, О.Галенко вийшов із зали і покинув будівлю МВС.

Коментуючи цю ситуацію журналістам, О.Галенко заявив: "Нести відповідальність за ситуацію має безпосередньо Міністр. Я вважаю, що пан Луценко має піти у відставку як Міністр, але у нього з`явилася зараз можливість стати мером міста Києва".

Міністр внутрішніх справ Ю.Луценко, кажучи про дії О.Галенко, заявив: "Я Міністр внутрішніх справ, але я ще і людина. Я маю особисті відношення з мером Києва Черновецьким. Давайте не обговорюватимемо мої особисті проблеми, а займемося справою".

Нагадаємо, 18 січня Міністр внутрішніх справ Ю.Луценко побився з Київським міським головою Леонідом Черновецьким після засідання РНБО України, на якому обговорювалися гострі земельні питання.