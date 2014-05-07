Одеська область має шанси стати найкращою в Україні - Палиця

Одеська область має шанси стати найкращою в Україні, заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Ігор Палиця на своїй першій прес-конференції пізно увечері 6 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, Палиця зазначив: «У мене є чіткі плани з економіки. Я не фахівець, але швидко вчуся в адміністративному управлінні. У економічному плані, я думаю, ми все налагодимо».

Він при цьому зазначив, що «незважаючи на зовнішньої загрози і все інше, під час ескалації конфлікту, який відбувся в Криму і який відбувається сьогодні в східних областях, нефтеперевалка спокійно переробляє російські вантажі».

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«Жодна з російських нафтових компаній не відмовилася від транзитних потужностей через Україну. Те, що я бачу, – це радикальне зниження тарифів на перевезення територією України для того, щоб Одеський порт, Южний порт, Іллічівський порт, порт Рені, Ізмаїл стали конкурентноспроможними у транспортній складовій з такими портами як Новоросійський та іншими транспортними північними напрямками. Коли ми станемо конкурентними, ми станемо цікавими, вигадувати багато не треба. Мені пообіцяли, що ми повинні розробити план, графік, як ми що бачимо, які повинні бути знижки, які вантажі і Міністерство транспорту обіцяло підписати знижки», - сказав Палиця.

Він сказав, що неможливо завжди «жити ідеєю - оборонятися від зовнішнього ворога, ми повинні подолати ворога всередині себе».

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«Навіть якщо у когось є бажання захопити Одеську область, Одесу, Україну, але він зрозуміє, що тут немає охочих жити в іншій країні, що тут люди живуть мирно, навіть, якщо вони розходяться в поглядах. Навіть у одній сім'ї таке буває – чоловік і дружина мають розбіжності в поглядах на якісь речі, але вони один одного не називають сепаратистами. Тому ми всім повинні показати, що у нас все добре, що у нас немає проблем, ми нікуди не хочемо, і зайнятися економікою», - заявив Палиця.

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За словами голови ОДА, як би там не було, економіка завжди залишається базисом, а політика – надбудовою. Зараз «є речі, якісь страшні, на які ми повинні звертати увагу, забуваючи про економіку», і це відволікає від наших насущних проблем, сказав Палиця.

«Ми повинні показати, що тут - мир і почати займатися своєю сім'єю, своїм побутом, своїм добробутом. І Одеса має шанси стати найкращою областю в Україні», - сказав Палиця.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов призначив Ігоря Палицю головою Одеської обласної державної адміністрації.