В НУ-НС звинувачують Гриценка у невдячності

17:41, 24 січня 2008
Політика
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Звільнили з міністра - "почалися образи"

Відхилення комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони законопроекту про створення Національної гвардії народний депутату країни (фракція «Наша Україна – Народна Самооборона») Михайло ПОЛЯНЧИЧ називає “політичною неграмотністю”.

Про це М.ПОЛЯНЧИЧ заявив у коментарі сайту RAZOM, текст якого передано УНІАН.

«ГРИЦЕНКО ще будучи міністром оборони під час передвиборчої кампанії всюди наголошував на необхідності створення Національної гвардії», - зазначив М.ПОЛЯНЧИЧ.

Зокрема, за його словами, голова профільного комітету ВР Анатолій ГРИЦЕНКО сам неодноразово говорив про те, що Національної гвардія існує в усьому світі, і що ця структура завжди підпорядкована главі держави.

«Коли він сьогодні перестав очолювати відомство, почалися образи. Я такі речі розцінюю як політичну неграмотність», - заявив М.ПОЛЯНЧИЧ, додавши: «Говорити одне, а робити протилежне – неправильно».

Як повідомляв УНІАН, вчора, 23 січня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони відхилив поданий Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ законопроект щодо створення Національної гвардії.

Як зазначив комітету А.ГРИЦЕНКО, комітет вдруге розглядав цей законопроект, а перед цим отримав висновок Головного науково-експортного управління парламенту, де на кількох сторінках було викладено застереження щодо цього законопроекту.

«Законопроект сирий і потребує доопрацювання, коли він буде доопрацьований - ми його розглянемо», - сказав А.ГРИЦЕНКО, додавши, що всі члени комітету одностайно проголосували проти підтримки законопроекту, за винятком одного депутата, який утримався.

Довідка УНІАН. Президент України В.ЮЩЕНКО подав до ВР і визначив як невідкладний проект закону України “Про Національну гвардію України”, яким передбачено створення Національної гвардії на базі Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх військ.

 

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