На Львівщині затримано кількох осіб, які ввезли вибухівку та елементи приведення її в дію - СБУ
13:02, 07 травня 2014Політика
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На Львівщині затримано кількох осіб, які ввезли на територію регіону вибухівку і елементи приведення її в дію.
На Львівщині затримано кількох осіб, які ввезли вибухівку та елементи приведення її в дію - СБУ / gazeta.lviv.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко.
За його словами, головним завданням СБУ спільно з МВС є вчинення дій для унеможливлення потрапляння зброї та вибухівки із східних регіонів на територію інших областей України.
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