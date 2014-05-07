На Львівщині затримано кількох осіб, які ввезли вибухівку та елементи приведення її в дію - СБУ

13:02, 07 травня 2014
Політика
0 0

На Львівщині затримано кількох осіб, які ввезли на територію регіону вибухівку і елементи приведення її в дію.

СБУ / gazeta.lviv.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко.

За його словами, головним завданням СБУ спільно з МВС є вчинення дій для унеможливлення потрапляння зброї та вибухівки із східних регіонів на територію інших областей України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter