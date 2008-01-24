Луценко каже, що вже допитався у прокуратурі щодо Черновецького

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО стверджує, що дав пояснення прокуратурі з приводу інциденту між ним і мером міста Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ 18 січня після засідання РНБО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Я дав пояснення вчора самостійно в прокуратурі з цього приводу», - сказав він, додавши при цьому, що не знає, що саме прокуратура буде робити з цими поясненнями.

Водночас він зауважив, що якщо буде порушена кримінальна справа, “будемо діяти відповідно до законодавства”.

«Я вже маю досвід надуманих кримінальних справ», - додав він.

В контексті сказаного, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що він впевнений, що є певні політичні сили, які незадоволені ним, а тому можуть використовувати проти нього різні заходи.

Відповідаючи на запитання, чи бачить він себе на посаді мера Києва, Ю.ЛУЦЕНКО відповів, мене особисто цікавить ефективність роботи на посаді міністра внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня після засідання РНБО між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ сталася бійка.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, ще під час засідання мер звинуватив його у вимаганні землі нібито для працівників міліції і погрозах заарештувати сина Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, якщо землю не буде виділено. Міністр внутрішніх справ заявив, що це відверта брехня, і що після завершення РНБО, коли Президент України пішов, він заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ, що той “брехун і просто падлюка, і так нормальні люди не роблять”. “Після цього, - сказав міністр, - пан ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підступно вдарив мене по коліну”. У відповідь, за словами міністра, він дав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ ляпаса – “чоловічого, відкритого”.

Разом з тим мер Києва заявив, що Ю.ЛУЦЕНКО вдарив його кулаком в обличчя і в пах.

21 січня Президент Віктор ЮЩЕНКО доручив генеральному прокурору з`ясувати всі обставини інциденту між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ і у разі потреби застосувати всі передбачені законодавством заходи до його учасників. Про результати цієї перевірки і відповідне реагування Президент просить повідомити його впродовж тижня.