Яценюк не виконає вимогу Ющенка

Питання скасування депутатської недоторканності може бути розглянуто не раніше, ніж на наступній сесії.

Про це заявив в інтерв’ю журналістам голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР зазначив, що скасування депутатської недоторканності «надзвичайно важливий елемент, але на превеликий жаль поки що комітет ВР не розглянув це питання».

Він нагадав, що для вирішення даного питання необхідно внести зміни не тільки до законодавства, а й до Конституції України.

«І хаотично вносити зміни до Конституції України навряд чи представляється можливим», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

На запитання журналістів, чи не піде він шляхом, про який сказав народний депутат України Роман ЗВАРИЧ щодо можливості без розгляду комітету внести законопроект на розгляд парламенту головою ВР, А.ЯЦЕНЮК сказав, що недоцільно «вносити зміни до Конституції з гарячої пательні».

За його словами, при такому підході «ми ж дійдемо до правового нігілізму». Голова ВР зазначив, що профільний комітет прийняв рішення, що всі зміни до Конституції мають пройти відповідну процедуру. Він наголосив, що це правильний підхід, оскільки треба зробити все для того, щоб Конституція України не змінювалася частіше, як будь-яка інструкція. Він зазначив, що питання про скасування депутатської недоторканності може бути вирішене на другій сесії парламенту.

22 січня Президент Віктор ЮЩЕНКО заявив , що вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про скасування депутатської недоторканності. «Наполягаю, щоб він був схвалений ще на цій сесії» (останній пленарний день - п’ятниця, 25 січня - ред.), – сказав Глава держави.