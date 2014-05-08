Саакашвілі: Путін хоче пограти з Україною в кішки-мишки

Заява президента РФ означає одне: Путін лише формально відсторонився від подій в Україні, але розширюватиме й насаджуватиме хаос на південному сході країни. Про це в ексклюзивному коментарі Gordonua.com заявив колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі.

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"Путін хоче пограти з Україною в кішки-мишки. Він публічно дистанціюється від українських подій, але, одночасно, збирається підлити масла у вогонь дестабілізації на південному сході. Публічно Путін вирішив триматися в стороні від подій в Україні, але насправді збирається не лише підтримувати сепаратистський вогонь, але й постійно його роздмухувати", – переконаний Саакашвілі.

За словами грузинського політика, прохання Путіна перенести референдум на Донбасі свідчить про те, що йому потрібна передишка, але від стратегічних планів захопити Україну Кремль не відмовився.

"У заяви Путіна кілька причин. По-перше, рух ставлеників Росії на південному сході України не отримав такого розмаху, щоб успішно провести "референдум" 11 травня про визнання "незалежності" східних областей. Путіну потрібен час, щоб рух розширився", – зазначив Саакашвілі.

"По-друге, – продовжив екс-глава Грузії, – якщо референдум відбудеться, Захід точно введе санкції проти "Газпрому" й "Роснафти". А це означає крах режиму Путіна. Причому крах протягом року. Після "референдуму" навіть Німеччина не змогла б більше гальмувати санкції проти Росії. Захід чітко розуміє: "референдум" 11 травня – це пряма загроза зривів виборів президента України".

Колишній грузинський лідер підкреслює: офіційній українській владі у жодному випадку не можна розслаблятися.

"Немає ніяких сумнівів, що захоплення південного сходу України – головне стратегічне завдання Путіна. Він ні в якому разі від нього не відступить. Офіційному Києву не можна розслаблятися. Заява Путіна – не відступ, а коротка передишка. Президент Росії розширюватиме й насаджуватиме хаос на південному сході України. Путін грає з Україною в кішки-мишки – схопить, відпустить, а потім знову схопить. Правда, цього разу коту попалася дуже велика мишка, навряд чи він її втримає", – підсумував Саакашвілі.

7 травня Путін закликав "представників південного сходу України, прихильників федералізації країни перенести запланований на 11 травня цього року референдум". Про це російський президент Володимир Путін заявив на прес-конференції після зустрічі з головою ОБСЄ Дідьє Буркхальтером.

Президент РФ також підкреслив: російські війська відведені з прикордонної з Україною зони. Пентагон і НАТО не підтвердили відведення військ Росії від української кордону.