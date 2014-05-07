Саакашвілі розповів, чому Путін почав агресію проти України

"На Майдані люди повернули собі свою країну і створили українську державу. З’явився шанс не лише де-юре України, а й де-факто. Буде де-факто українська держава. Путін обурений з цього. Путін хоче зараз відібрати те, що ви створили на Майдані", - цитує 24tv.ua Саакашвілі.

"При чому тут Обама, причому французи чи тим більше німці чи Саакашвілі? Ви, люди, самі вирішили створити свою державу. Це настільки незвично було", - зазначив грузинський екс-президент.

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Саакашвілі вважає, що Путін напав на Грузію, тому що по телевізору почали показувати "іншу Грузію" - де не беруть хабарів, нема бюрократії, де людям не потрібно віз.

"Те ж саме відбувається зараз і з Україною", - резюмував він.