У Відні меморіальну дошку радянським воїнам розфарбували в кольори українського прапора

Про це повідомляють "РИА-Новости".

У російському МЗС моментально відреагували на дану дію і направили ноту протесту з вимогою до компетентних австрійських органів вжити термінових заходів щодо усунення пошкоджень у меморіальному комплексі.

Крім цього, в МЗС РФ, очікувано обурені подібним креативом і вже встигли охрестити дану дію "черговою витівкою вандалів", метою якої був зрив запланованої на 9 травня урочистої церемонії покладання вінків до монумента за участю ветеранів Другої світової війни.