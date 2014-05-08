У Відні меморіальну дошку радянським воїнам розфарбували в кольори українського прапора

16:55, 08 травня 2014
Політика
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У центрі австрійської столиці бронзову меморіальну дошку радянським солдатам розфарбували в жовто-сині кольори.

В Вене бронзовую мемориальную советским солдатам доску разукрасили в желто-синие цвета / Фото: РИА-Новости

Про це повідомляють "РИА-Новости".

У російському МЗС моментально відреагували на дану дію і направили ноту протесту з вимогою до компетентних австрійських органів вжити термінових заходів щодо усунення пошкоджень у меморіальному комплексі.

Крім цього, в МЗС РФ, очікувано обурені подібним креативом і вже встигли охрестити дану дію "черговою витівкою вандалів", метою якої був зрив запланованої на 9 травня урочистої церемонії покладання вінків до монумента за участю ветеранів Другої світової війни.

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