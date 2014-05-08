У Відні меморіальну дошку радянським воїнам розфарбували в кольори українського прапора
16:55, 08 травня 2014Політика
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У центрі австрійської столиці бронзову меморіальну дошку радянським солдатам розфарбували в жовто-сині кольори.
У Відні бронзову меморіальну радянським солдатам дошку розфарбували в жовто-сині кольори / Фото: РИА-Новости
Про це повідомляють "РИА-Новости".
У російському МЗС моментально відреагували на дану дію і направили ноту протесту з вимогою до компетентних австрійських органів вжити термінових заходів щодо усунення пошкоджень у меморіальному комплексі.
Крім цього, в МЗС РФ, очікувано обурені подібним креативом і вже встигли охрестити дану дію "черговою витівкою вандалів", метою якої був зрив запланованої на 9 травня урочистої церемонії покладання вінків до монумента за участю ветеранів Другої світової війни.
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