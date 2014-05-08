В Одесі Євромайдан скасував масові заходи до 12 травня

Як повідомили УНІАН у прес-службі Євромайдан-Одеса, з 8 по 12 травня в місті оголошено мораторій на проведення будь-яких масових заходів.

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«Жодних зібрань біля Дюка. З нашого боку ніхто не з'явиться в масках, касках, камуфляжі, з палицями й щитами. Миру – мир», - заявили в прес-службі.