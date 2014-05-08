Голова Одеської ОДА обіцяє жорстке покарання за провокації 9 травня

Як передає кореспондент УНІАН, про це Палиця заявив на зустрічі з представниками політичних сил регіону. Він підкреслив, що урочистості з нагоди Дня Перемоги відбудуться, і ветерани «можуть нічого не боятися».

«Ми пам`ятаємо причину цього свята, ми пам`ятаємо, що ми живі тільки завдяки цим людям, ми їх дуже поважаємо... В області немає одеситів, які не люблять це свято, які хочуть, щоб воно не пройшло. Провокатори, які намагаються посварити суспільство, будуть дуже жорстко покарані... Я б хотів звернутися до тих людей, які думають якимось чином щось зробити. Нехай забудуть про ці помисли. Будь-яка провокація, а це може бути тільки провокація, яка буде в місті чи яку хтось спробує провести в місті, буде дуже жорстко покарана правоохоронними органами. Ніхто ні з ким не буде церемонитися», - заявив Палиця.

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Він також сказав: «Звертаюся до всіх вас: передайте своїм прихильникам, що ми повинні припинити марші. Якщо ви хочете збиратися і дискутувати - у вашому розпорядженні зал. Не можна вихлюпувати емоції на вулиці. Ми зробили все від нас залежне, щоб на вулицях було спокійно. Ми не бачимо сьогодні жодної причини масових протистоянь в місті».

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 9 травня безпеку забезпечуватимуть понад 2 тис правоохоронців.