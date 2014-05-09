Кілька донецьких ЗМІ повідомили про їх захоплення сепаратистами

Так прес-служба місцевого телеканалу Юніон заявила, що його будівлю "взяли під охорону" представники так званої Донецької народної республіки, пише Українська правда.

"Сьогодні члени комітету ДНР по телебаченню і радіомовленню пройшли на територію телеканалу, передали звернення. В тексті повідомили про намір контролювати діяльність співробітників. На території телеканалу "Юніон" знаходяться озброєні люди і вимагають прибрати з ефіру українську символіку", - йдеться у повідомленні.

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Про захоплення повідомили і в редакції газети Константинівки "Провінція". Як йдеться у повідомленні на сайті видання, значна група "зелених чоловічків" прибула у редакцію, їх керівник оголосив, що "Донецька республіка закриває нашу газету і вони прийшли для того, щоб закрити, опечатати всі двері, щоб уникнути мародерства і забрати ключі".

Журналісти відзначають, що намагання владнати ситуацію з командиром бойовиків виявилися марними – той забрав ключі від редакції і порадив їм "виїхати з міста подалі".

Як повідомляв УНІАН, 8 травня у Лисичанську відключили ефірне мовлення телеканалу "1+1".