Міністр Кабміну назвав три складові вирішення проблеми сепаратизму в Україні

Міністр Кабінету Міністрів України Остап Семерак бачить три складові вирішення проблеми сепаратизму в Україні. Про це він заявив в ефірі "5 каналу" 8 травня.

"Перша – військова відповідь на дії терористів. Друга – робота дипломатів. І третя – найважливіша – Уряд повинен показати росіянам і всім іншим, що Україна – це успішна країна. І жити тут краще, ніж у Росії", - заявив Семерак.

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Міністр відзначив, що одна з причин, чому сьогодні Росія дестабілізує ситуацію в Україні, - це те, що в Україні вже незабаром може бути кращий рівень життя. Остап Семерак також наголосив, що український Уряд проводить широкі консультації, у тому числі військові, зі світовою спільнотою щодо вирішення ситуації в Україні.

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Урядовець відзначає роботу українських дипломатів, які дуже багато зробили у формуванні міжнародної позиції щодо подій в нашому регіоні, щодо дій Росії та щодо дій української сторони.

"Мені видається, що на цьому фронті українська влада є дуже успішною", - підкреслив Міністр.