У Донецьку бойовики напали на чергову частину виправної колонії

У Донецьку озброєні люди в масках напали на чергову частину виправної колонії.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, зловмисники приїхали до колонії на чотирьох автомобілях, зайшли до караульного приміщення, де знаходиться чергова частина. Нападники заволоділи пістолетом Макарова та трьома автоматами Калашникова без патронів.

Читайте такожДонецькі сепаратисти намагалися зірвати мітинг в честь 9 травня

Ніхто із працівників колонії не постраждав. На місці події працює слідчо-оперативна група.