Програма переселення в Росію ”зміцнює гуманітарні зв`язки”

У посольстві Російської Федерації в Україні вважають, що державна програма сприяння добровільному переселенню в Російську Федерацію співвітчизників, які проживають за кордоном, сприяє зміцненню гуманітарних зв`язків.

Про це сказав радник-посланник посольства Російської Федерації в Україні Всеволод ЛОСКУТОВ перед церемонією вручення посвідчень учасників державної програми сприяння добровільному переселенню в Російську Федерацію співвітчизників, які проживають за кордоном.

«Програма працює для зміцнення людських, гуманітарних зв`язків між громадянами Росії та України», - сказав він.

В.ЛОСКУТОВ нагадав, що програма працює на основі указу президента Росії Володимира ПУТІНА від 22 червня 2006 року.

За його словами, на реалізацію цієї програми виділяються «серйозні бюджетні кошти і потужні адміністративні ресурси».

Звертаючись до учасників програми, В.ЛОСКУТОВ зазначив: «Ми сподіваємося, що Росія стане для вас новим домом, але в той же час ми переконані, що ви збережете тісні зв`язки з Україною – нашим стратегічним партнером».

В.ЛОСКУТОВ запевнив, що Росія робитиме все можливе, щоб «ті, хто добровільно пов`язав з нею свою долю», почувалися затишно і могли реалізуватися.

Він вручив свідоцтва учасникам програми, які переїздять з України до Калузької, Тверської області, а також до Калінінграда й Липецька. Раніше за цією програмою до Росії виїхали п`ять українців з Харкова.