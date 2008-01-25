Програма переселення в Росію ”зміцнює гуманітарні зв`язки”
Посольство РФ видало посвідчення волонтерам
|Всеволод Лоскутов
Про це сказав радник-посланник посольства Російської Федерації в Україні Всеволод ЛОСКУТОВ перед церемонією вручення посвідчень учасників державної програми сприяння добровільному переселенню в Російську Федерацію співвітчизників, які проживають за кордоном.
«Програма працює для зміцнення людських, гуманітарних зв`язків між громадянами Росії та України», - сказав він.
В.ЛОСКУТОВ нагадав, що програма працює на основі указу президента Росії Володимира ПУТІНА від 22 червня 2006 року.
За його словами, на реалізацію цієї програми виділяються «серйозні бюджетні кошти і потужні адміністративні ресурси».
Звертаючись до учасників програми, В.ЛОСКУТОВ зазначив: «Ми сподіваємося, що Росія стане для вас новим домом, але в той же час ми переконані, що ви збережете тісні зв`язки з Україною – нашим стратегічним партнером».
В.ЛОСКУТОВ запевнив, що Росія робитиме все можливе, щоб «ті, хто добровільно пов`язав з нею свою долю», почувалися затишно і могли реалізуватися.
Він вручив свідоцтва учасникам програми, які переїздять з України до Калузької, Тверської області, а також до Калінінграда й Липецька. Раніше за цією програмою до Росії виїхали п`ять українців з Харкова.