Євросоюз може направити до України поліцейську місію - ЗМІ
Питання про відправку місії буде обговорюватися 12 травня.
Представники країн-членів ЄС обговорять питання про можливість відправлення до України місії в рамках Європейської політики безпеки і оборони.
Про це повідомив високопоставлений європейський дипломат, передає «5 канал».
За словами дипломата, питання про відправку місії обговорюватиметься в понеділок, 12 травня, на засіданні Комітету з питань політики та безпеки, а також на Раді закордонних справ ЄС.
"Було декілька запитів від української влади про допомогу у сфері проведення реформ в галузі безпеки , а також про допомогу у сфері реформування поліції і системи правосуддя", - зазначив співрозмовник.
Він нагадав, що раніше міністри закордонних справ вже піднімали питання про можливе направлення місії ЄС в Україну, і підкреслив, що на засіданні Комітету з питань політики та безпеки обговорюватиметься попередній звіт про те, на скільки така місія можлива, які можуть бути її завдання і склад.
"Але поки ще дуже рано говорити про якісь деталі", - додав дипломат.
Натомість він зазначив, що місія ЄС могла б складатися з представників поліції та судової системи з метою допомоги у проведенні реформ у цих галузях суспільного життя.
"НАТО вивчає можливість допомоги в тому, що вони називають реформами у сфері безпеки, ми зі свого боку вивчаємо те, як можна найкращим чином доповнити ці зусилля", - сказав співрозмовник.