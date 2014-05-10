Євросоюз може направити до України поліцейську місію - ЗМІ

Представники країн-членів ЄС обговорять питання про можливість відправлення до України місії в рамках Європейської політики безпеки і оборони.

Про це повідомив високопоставлений європейський дипломат, передає «5 канал».

За словами дипломата, питання про відправку місії обговорюватиметься в понеділок, 12 травня, на засіданні Комітету з питань політики та безпеки, а також на Раді закордонних справ ЄС.

"Було декілька запитів від української влади про допомогу у сфері проведення реформ в галузі безпеки , а також про допомогу у сфері реформування поліції і системи правосуддя", - зазначив співрозмовник.

Він нагадав, що раніше міністри закордонних справ вже піднімали питання про можливе направлення місії ЄС в Україну, і підкреслив, що на засіданні Комітету з питань політики та безпеки обговорюватиметься попередній звіт про те, на скільки така місія можлива, які можуть бути її завдання і склад.

"Але поки ще дуже рано говорити про якісь деталі", - додав дипломат.

Натомість він зазначив, що місія ЄС могла б складатися з представників поліції та судової системи з метою допомоги у проведенні реформ у цих галузях суспільного життя.

"НАТО вивчає можливість допомоги в тому, що вони називають реформами у сфері безпеки, ми зі свого боку вивчаємо те, як можна найкращим чином доповнити ці зусилля", - сказав співрозмовник.