Меркель: Німеччина і ЄС ніколи не змиряться з російською анексією Криму

Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що Німеччина і Євросоюз ніколи не змиряться з російською анексією Криму.

Як передає «Німецька хвиля», про це вона сказала в інтерв'ю телекомпанії ARD.

"Ми не можемо продовжувати вести справи, як начебто нічого не сталося", - підкреслила Меркель.

Одночасно вона зазначила, що в питанні про Крим необхідно проявляти терпіння. Очільниця уряду ФРН нагадала, що країнам Балтії та Німеччини теж знадобилося багато часу, щоб домогтися відповідно незалежності й возз'єднання.

Канцлер звинуватила Росію в тому, що, анексувавши Крим, вона знехтувала самим фундамент європейської політики, який клопітливо вибудовувався з 1945 року.

"Фундамент європейської повоєнної політики - це поважання територіальної цілісності кожної держави, і ось цей фундамент було не тільки поставлено під питання, а просто проігноровано. Для Європи - це не тільки дуже небезпечно, це просто неприпустимо, оскільки все, що ми клопітливо вибудовували з 1945 року, може бути дуже швидко зруйновано. Тут ми не можемо йти на компроміси, речі потрібно називати своїми іменами", - підкреслила федеральний канцлер.

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Зачепивши питання про ситуацію на решті частини України, Меркель зазначила, що "проміжна мета - забезпечити проведення 25 травня вільних виборів президента, в яких зможе брати участь якомога більше людей".

Вона попередила, що якщо з проведенням виборів на Україні виникнуть проблеми, а спроби дестабілізувати ситуацію у цій країні триватимуть, то Євросоюз введе проти Росії додаткові санкції.

Меркель підкреслила, що санкції - це не самоціль. Це, за її словами, "реакція, яка випливає, коли ми вважаємо, що політичні зусилля поки не дали успіху".

Вона відкинула думку про те, що санкції ЄС проти РФ можуть виявитися м'якшими за американські пояснивши, що економічні зв'язки між ЄС і Росією - значно інтенсивніші, ніж між Росією і США, і тому на перший погляд менш жорсткі санкції з боку європейців будуть настільки ж сильними, як і формально більш жорсткі - американські.

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На запитання про те, чи має намір Меркель закликати владу в Києві до згортання військової операції на сході України після того, як президент РФ Володимир Путін закликав сепаратистів відкласти "референдум" про статус Донецькій області, федеральний канцлер відповіла, що ситуація на Україні загострювалася протягом багатьох днів, і тому не можна очікувати, що все, що робить українська сторона для відновлення контролю над східними областями, буде одразу припинено.

"З одного боку, кожна держава має право посилатися на монополію на застосування сили, з іншого - треба діяти розумно. Знайти серединний шлях, безумовно, непросто", - резюмувала Меркель.



