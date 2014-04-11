ЄС може допомогти Україні в реформуванні міліції та Національної гвардії

Європейський Союз надасть Україні допомогу у реформуванні міліції, Національної гвардії, а також судової системи та прокуратури.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив високопосадовий європейський дипломат, який побажав залишитися неназваним.

За його словами, ініціаторами допомоги є Польща, Швеція та Велика Британія.

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"Ми розуміємо потреби України у реформуванні міліції. Цей сигнал надходить від українського уряду та в.о. президента. Українці мають відновити довіру до міліції, оскільки в останні місяці були приклади жорстокості та вбивств, вчинених працівниками внутрішніх органів проти протестувальників. Треба відбудувати довіру до міліції", - сказав дипломат.

За його словами, Євросоюз експертними порадами і фахівцями-радниками також допоможе реформуванню системи правосуддя і прокуратури, а також допомагатиме становленню новоствореної на базі Внутрішніх військ МВС Національної гвардії України.

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За словами дипломата, допомогу в реформуванні обговорять 14 квітня на засіданні Раді ЄС міністри закордонних справ 28 країн-членів у Люксембурзі, а 15 квітня - міністри оборони ЄС.