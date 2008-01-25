У деяких коаліціантів жижки дрижать?

Правляча коаліція може не виконати своїх передвиборчих обіцянок через запопадливість частини депутатів та міністрів перед опозицією та соціальний популізм. Про це застерегли депутати від блоку «Наша Україна-Народна самооборона» Юрій Костенко та Олесь Доній.

Відсутність єдності між Президентом, прем‘єром та спікером парламенту, ігнорування частиною коаліційних діячів передвиборчих обіцянок на користь соціальних питань та уникання рішучих дій задля задоволення примх опозиції – такі, за словами Юрія Костенка, причини неухвалення 12 внесених Президентом законопроектів, серед яких закон про скасування депутатських пільг. Костенко також зазначив, що частина коаліції зі страху перед опозицією буде нескінченно затягувати вирішення проблем НАТО, УПА та ліквідації символів тоталітаризму. Зі свого боку, Олесь Доній повідомив, що за участі коаліційних депутатів в парламентських комітетах блокується просування постанов щодо перевиборів мерів Києва та Харкова, а також про недовіру генпрокурору Олександрові Медведьку. На думку Донія, за відставку генпрокурора висловилося 189 депутатів. Але тепер дедалі частіше звучать пропозиції залишити все як є.

Німецька хвиля