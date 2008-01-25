Сьогодні депутати планують закритися

Сьогодні має відбутися закриття першої сесії Верховної Ради України VI скликання.

Як повідомив голова парламенту Арсеній ЯЦЕНЮК, до порядку денного сьогоднішнього сесійного засідання включено 26 законопроектів.

Також спікер не виключив, що сьогодні ВР розгляне проект постанови про заборону приєднання України до Плану дій щодо членства у НАТО без проведення референдуму, зареєстрований депутатами від Партії регіонів.

Представник ПР Ганна ГЕРМАН заявила, що фракція Партії регіонів блокуватиме роботу Верховної Ради, якщо на розгляд парламенту не будуть винесені всі проекти постанов щодо приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО.

Крім того, за її словами, Верховна Рада України сьогодні планує інцидент між мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ та міністром внутрішніх справ України Юрієм ЛУЦЕНКО, що стався минулого тижня.