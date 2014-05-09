Жителі Луганщини: в місті бояться бойовиків, нам потрібна підтримка Києва

Більшість жителів м. Ровеньки Луганської області не підтримують відокремлення сходу, але багато хто просто боїться за своє життя.

Про це повідомляють городяни в листі, переданому УНІАН.

"З 5 травня у нас в місті перестав показувати канал 1+1, замість нього йде Росія 24. З 8 травня перестали показувати УТ-1, НТН, замість них йде ОРТ і ще якийсь російський канал", - відзначають вони.

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За їх словами, ретрансляційна вежа розташована на перехресті доріг, що ведуть на Луганськ та селище Пролетарський. 5 травня бойовики навезли туди бетонних блоків і покришок, й організували два блокпости.

"Більшість жителів міста не підтримують відокремлення сходу, але багато хто просто боїться за своє життя, адже зброя опинилася в руках всякого наброду зеківської зовнішності. Нам потрібна підтримка Києва, щоб навести порядок", - підкреслюють вони.

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"Міліція в місті практично недієздатна. Окремі працівники підтримують ідеологію і думку сепаратистів, і не тільки молодший та середній склад, але й керівництво - заступник з громадської безпеки Бєлогуров В.В. зокрема. Його давно треба люструвати!", - пишуть вони.

"Схід за єдину України, допоможіть не повторити долю Криму, ми не хочемо жити в Росії. Слава Україні!", - резюмують мешканці Луганщини.