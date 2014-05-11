Під Слов'янськом чутно стрілянину та вибухи

Під Слов'янському на Донеччині знову чутно стрілянину.

На околиці міста Слов'янська Донецької області, чутно інтенсивну стрілянину, яка супроводжується розривами артилерійських боєприпасів, передає кореспондент РИА Новости. Читайте такожУ Слов'янську силовики відбили нову атаку терористів на телевежу Вогонь ведеться в районі Комбікормового заводу на околиці міста, контрольованому бойовиками. У минулу ніч інтенсивна артилерійська стрілянина велася в районі села Андріївка.

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