У Слов'янську терористи штурмували телевежу - журналіст
Наразі в соцмережах повідомляють, що в місті стало тихо, пострілів більше не чутно.
У Слов'янську терористи штурмували телевежу.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Дмитро Гнап.
"Щойно другу подзвонили бійці Нацгвардії, які охороняють телевежу в Слов'янську. Її почали штурмувати сепаратисти. Стріляють по Нацгвардії з ПТУРСів та кулеметів. Йде справжній бій. Може хтось зацікавиться з медіа та поширить. Дякую", - написав він.
Слышны интенсивные перестрелки на окраине Славянска со стороны Андреевки
— Александр Коц (@sashakots) 10 мая 2014
Судя по звуку, бой идет в районе вокзала/Андреевки. Есть периоды затишья 3-5 минут. Потом опять. Сейчас пулемет, крупный калибр работает
— VASILY MAXIMOV (@vasilymaximov) 10 мая 2014
Наразі в соцмережах мешканці Слов'янська повідомляють, що в місті стало тихо, пострілів більше не чутно.
Тихо уже минут пятнадцать. Надо бы ложиться. Не переживайте, в жилых районах Славянска все спокойно
— VASILY MAXIMOV (@vasilymaximov) 10 мая 2014
Стрельба в #Slavyansk#Славянск затихла. Половина эфирных каналов не работает. С мобильной связью проблемы.
— Кирилл Дудка (@Kirill_Dudka) 10 мая 2014