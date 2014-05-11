У Слов'янську терористи штурмували телевежу - журналіст

У Слов'янську терористи штурмували телевежу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Дмитро Гнап.

"Щойно другу подзвонили бійці Нацгвардії, які охороняють телевежу в Слов'янську. Її почали штурмувати сепаратисти. Стріляють по Нацгвардії з ПТУРСів та кулеметів. Йде справжній бій. Може хтось зацікавиться з медіа та поширить. Дякую", - написав він.

Слышны интенсивные перестрелки на окраине Славянска со стороны Андреевки — Александр Коц (@sashakots) 10 мая 2014

Судя по звуку, бой идет в районе вокзала/Андреевки. Есть периоды затишья 3-5 минут. Потом опять. Сейчас пулемет, крупный калибр работает — VASILY MAXIMOV (@vasilymaximov) 10 мая 2014

Наразі в соцмережах мешканці Слов'янська повідомляють, що в місті стало тихо, пострілів більше не чутно.

Тихо уже минут пятнадцать. Надо бы ложиться. Не переживайте, в жилых районах Славянска все спокойно — VASILY MAXIMOV (@vasilymaximov) 10 мая 2014

Згодом користувачі соцмереж повідомили, що у Слов'янську не працюють деякі телеканали і є проблеми з мобільним зв'язком.