У Слов'янську терористи штурмували телевежу - журналіст

02:00, 11 травня 2014
Політика
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Наразі в соцмережах повідомляють, що в місті стало тихо, пострілів більше не чутно.

REUTERS

У Слов'янську терористи штурмували телевежу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Дмитро Гнап.

"Щойно другу подзвонили бійці Нацгвардії, які охороняють телевежу в Слов'янську. Її почали штурмувати сепаратисти. Стріляють по Нацгвардії з ПТУРСів та кулеметів. Йде справжній бій. Може хтось зацікавиться з медіа та поширить. Дякую", - написав він.

Наразі в соцмережах мешканці Слов'янська повідомляють, що в місті стало тихо, пострілів більше не чутно.

Згодом користувачі соцмереж повідомили, що у Слов'янську не працюють деякі телеканали і є проблеми з мобільним зв'язком.
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