У Донецьку керівники комунальних підприємств пригнали людей на "референдум" - ЗМІ
У Донецьку керівники комунальних підприємств пригнали людей голосувати на "референдумі" сепаратистів.
Керівники комунальних підприємств Донецької міськради пригнали людей голосувати на "референдум" сепаратистів.
Про це повідомляє сайт "Новости Донбасса".
Водночас видання зазначає, що в Горлівці ректор місцевого вишу відмовився відкрити приміщення для бойовиків, щоб ті розмістили там "виборчу дільницю".
Нагадаємо, за інформацією "НД", станом на 8.00 у Донецьку не спостерігається виборча активність, центральні й районні вулиці порожні. Більшість шкіл Калінінського, Будьоннівського, Ворошиловського районів закриті. Біля будівлі ЦВК у Донецьку чергують «бійці самооборони Донецької народної республіки», в руках у них автомати.
Читайте такожСША не визнають результати незаконного «референдуму» на Донбасі
Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Донецьку проросійські сепаратисти штурмом захопили будівлю облдержадміністрації, вимагаючи негайного скликання позачергової сесії облради й ухвалення депутатами рішення про проведення в регіоні референдуму про приєднання до Росії.
7 квітня сепаратисти, які захопили будівлю, оголосили про створення суверенної держави «Донецька республіка» і про намір провести 11 травня референдум про статус регіону.
Офіційний Київ наполягає, що "референдум", який планують провести проросійські сепаратисти 11 травня, нелегітимний.
Сьогодні в Донецькій області незареєстрована організація "Донецька республіка" проводить «референдум» із питання незалежності так званої "Донецької народної республіки".