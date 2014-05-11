У Донецьку керівники комунальних підприємств пригнали людей на "референдум" - ЗМІ

Керівники комунальних підприємств Донецької міськради пригнали людей голосувати на "референдум" сепаратистів.

Про це повідомляє сайт "Новости Донбасса".

Водночас видання зазначає, що в Горлівці ректор місцевого вишу відмовився відкрити приміщення для бойовиків, щоб ті розмістили там "виборчу дільницю".

Нагадаємо, за інформацією "НД", станом на 8.00 у Донецьку не спостерігається виборча активність, центральні й районні вулиці порожні. Більшість шкіл Калінінського, Будьоннівського, Ворошиловського районів закриті. Біля будівлі ЦВК у Донецьку чергують «бійці самооборони Донецької народної республіки», в руках у них автомати.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Донецьку проросійські сепаратисти штурмом захопили будівлю облдержадміністрації, вимагаючи негайного скликання позачергової сесії облради й ухвалення депутатами рішення про проведення в регіоні референдуму про приєднання до Росії.

7 квітня сепаратисти, які захопили будівлю, оголосили про створення суверенної держави «Донецька республіка» і про намір провести 11 травня референдум про статус регіону.

Офіційний Київ наполягає, що "референдум", який планують провести проросійські сепаратисти 11 травня, нелегітимний.

Сьогодні в Донецькій області незареєстрована організація "Донецька республіка" проводить «референдум» із питання незалежності так званої "Донецької народної республіки".