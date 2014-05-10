Меркель і Олланд вважають незаконним сепаратистський «референдум»

Проведення на сході України 11 травня "референдуму" про статус самопроголошеної «Донецької народної республіки» є незаконним.

Про це йдеться в спільній заяві канцлера ФРН Ангели Меркель і президента Франції Франсуа Олланд, передає ИТАР-ТАСС.

Олланд також знову заявив про необхідність проведення президентських виборів в Україні.

"Необхідно, щоб президентські вибори в Україні відбулися. Франція і Німеччина виступають за забезпечення стабільності в Україні", - сказав він.

Також Олланд повідомив, що на переговорах, що відбулися, вони з Меркель засудили проведення "референдуму" в Криму.

Як повідомляв УНІАН, депутати самопроголошеної «Донецької народної республіки» і так звана Луганська народна рада мають намір 11 травня провести «референдум» про статус регіону.

Деякі експерти вважають, що після оголошення результатів «референдуму» Росія може ввести війська на територію Донецької і Луганської областей під приводом захисту представників російської меншини, а пізніше включити їх до свого складу так само, як зробила у березні з Кримом.