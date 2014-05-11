На "референдумі" у терористів в Луганську проголосують 400 тисяч "мертвих душ" - ЗМІ

На ділянках, де проходить сепаратистський "референдум" за статус Луганщини, можна проголосувати за двох людей одразу.

Про це повідомляє кореспондент 0642 з місця подій.

За його словами, на даний момент ситуація на дільницях спокійна, люди продовжують підходити.

Зокрема, можна проголосувати за людину, яка на ділянку прийти не може. Потрібно просто показати її паспорт. Такі випадки вже помічені.

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Також за інформацією джерела в обласній держадміністрації, організатори незаконного "референдуму" будуть використовувати списки виборців зразка 2004 року.

За даними джерела, у організаторів виявилися списки виборців, які використовувалися при голосуванні на президентських виборах в 2004 році.

Списки сильно застаріли - за даними джерела, кількість виборців скоротилася приблизно на 400 тисяч осіб.

«Майже 400 тисяч «мертвих душ» проголосують 11 травня за незрозуміло яку республіку», - сказав джерело.

Для порівняння, населення міста Луганська - близько 460 тисяч осіб.