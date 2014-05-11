На референдум про приєднання Донбасу до Дніпропетровщині прийшли мільйон виборців - ЦВК

Згідно з даними екзит-полів, від 67 до 75% опитаних висловилися за возз'єднання Донбасу з Дніпропетровською областю у складі України.

"Попередні результати референдуму (територіального опитування) спростували міф про пасивність виборців Східної України", - повідомив голова Центральної виборчої комісії Михайло Лисенко.

"Ми, звичайно, здогадувалися, що переважна більшість жителів Донбасу проти сепаратизму, який став синонімом безправ'я і насильства, але не очікували такої масової участі в голосуванні. З ранку на багатьох ділянках утворилися довгі черги. Люди йшли до урн, незважаючи на погрози бойовиків", - заявив він.

За даними члена ЦВК Дмитра Ткаченка, в Донецькій і Луганській областях відкриті 37 дільниць. Вони здебільшого розташовані у великих промислових центрах, включаючи Донецьк, Луганськ і Горлівку. У Слов'янську, Краматорську і Маріуполі, де ситуація особливо напружена, голосування не проводиться. Але місцеві жителі, всупереч небезпеці, добираються до найближчих пунктів голосування, щоб висловити свою громадянську позицію.

Читайте такожНа Донбасі закликають до референдуму про приєднання Донецької області до Дніпропетровської"Вже зараз можна з упевненістю сказати, що референдум відбувся, і результати його достатньо репрезентативні. Вони переконливо свідчать про тверде бажання більшості мешканців Донбасу бути разом із мирним і спокійним Дніпропетровськом у складі єдиної і неподільної України", - сказав Лисенко.

За його словами, референдум (територіальне опитування) закінчиться о 22.00, після чого урни будуть негайно опечатані і під посиленою охороною відправлені у Дніпропетровськ. Як очікується, підсумки голосування будуть оголошені вже 12 травня.