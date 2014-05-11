Викраденого начальника міськуправління міліції Маріуполя знайшли повішеним - ЗМІ

Викраденого начальника Маріупольського міськуправління міліції знайдено повішеним.

Керівника Маріупольського міського управління міліції Валерія Андрощука, викраденого сепаратистами 9 травня, знайдено повішеним у районі маріупольського аеропорту. Читайте такожБойовики в Краматорську захопили у полон начальника та трьох співробітниць аеродрому Про це повідомляє "ОстроВ" із посиланням на джерело в правоохоронних органах. Як повідомлялося, виконуючим обов'язки начальника Маріупольського міськуправління міліції призначено Олега Моргуна.

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