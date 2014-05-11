Викраденого начальника міськуправління міліції Маріуполя знайшли повішеним - ЗМІ
15:05, 11 травня 2014Політика
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Викраденого начальника Маріупольського міськуправління міліції знайдено повішеним.
Викрадений міліціонер знайдений повішеним / Фото УНІАН
Керівника Маріупольського міського управління міліції Валерія Андрощука, викраденого сепаратистами 9 травня, знайдено повішеним у районі маріупольського аеропорту.
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Про це повідомляє "ОстроВ" із посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Як повідомлялося, виконуючим обов'язки начальника Маріупольського міськуправління міліції призначено Олега Моргуна.
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