Партія регіонів прийшла до ВР не сама

Прихильники Партії регіонів пікетують Верховну Раду України, Кабінет Міністрів і Секретаріату Президента з вимогами до Президента Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і голови парламенту Арсенія ЯЦЕНЮКА відкликати листа на адресу керівництва НАТО про приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, в акції протесту беруть участь більш як 5 тисяч активістів і прихильників партії з усіх областей України.

Партія регіонів вважає, що вирішувати питання приєднання України до Плану членства і вступу до НАТО можливо виключно за результатами проведення всеукраїнського референдуму.

Учасники акції вважають, що український народ повинен знати правду про НАТО.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО і Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК звернулися з листом до Генерального секретаря НАТО, в якому заявили, що Україна розраховує на приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО під час наступного саміту Україна-НАТО в Бухаресті в квітні 2008 року.

18 січня фракції Партії регіонів і КПУ блокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи від А.ЯЦЕНЮКА відкликати свій підпис під листом до Генсека НАТО.

Напередодні представник ПР Ганна ГЕРМАН заявила, що фракція Партії регіонів блокуватиме роботу Верховної Ради, якщо на розгляд парламенту не буде винесено всі проекти постанов, що стосуються приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО.